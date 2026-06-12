Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Allunga timidamente il passo l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31.010,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32.184,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.564,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)