Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Allunga timidamente il passo l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31.010,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32.184,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.564,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```