Milano 12-giu
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Nasdaq 12-giu
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Dow Jones 12-giu
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Londra 12-giu
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Francoforte 12-giu
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Seduta debole per il cross americano contro Yen, con chiusura in calo a 159,82.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 160,288 con primo supporto visto a 159,586. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,352.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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