Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno
Seduta debole per il cross americano contro Yen, con chiusura in calo a 159,82.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 160,288 con primo supporto visto a 159,586. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,352.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)