ViViBanca, Michele Saponara nominato vicedirettore generale e CFO

(Teleborsa) - ViViBanca ha annunciato la nomina di Michele Saponara in qualità di Vicedirettore Generale (VDG) e Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo. L'ingresso di Saponara segna un passo fondamentale nel percorso di rafforzamento della governance e del management, finalizzato a sostenerne lo sviluppo dimensionale, consolidarne la solidità patrimoniale e assicurarne la rispondenza con l'indirizzo imprenditoriale unitario del Gruppo.



Nel suo duplice ruolo, avrà la responsabilità di curare l'attuazione operativa degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi deliberate dal CdA, sovrintendendo e coordinando le attività di redazione e revisione dei piani strategici e dei budget sia della capogruppo sia delle società controllate.



Con oltre quattordici anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, Michele Saponara porta in ViViBanca un percorso professionale maturato in primarie istituzioni finanziarie italiane. Negli ultimi otto anni ha lavorato in Solution Bank, dove nel ruolo di Chief Financial Officer di Solution Bank, ha guidato la creazione e lo sviluppo dell'intera funzione Finance, coordinando pianificazione strategica, reporting, tesoreria, contabilità, fiscalità e segnalazioni di vigilanza. In precedenza, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, KPMG Advisory, Banca IMI, Rothschild e Mediobanca .



"La sua profonda competenza tecnica unita a una solida visione strategica e gestionale, maturate in contesti ad elevata complessità e trasformazione, rappresenterà un valore straordinario - ha commentato l'AD Antonio Dominici - Michele affiancherà da vicino la Direzione Generale nell'attuazione dei piani di crescita del Gruppo, garantendo quell'equilibrio essenziale tra spinta all'innovazione dei prodotti, governo rigoroso dei rischi ed efficienza operativa di cui la nostra banca si fa promotrice sul mercato".









(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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