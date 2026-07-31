SOL acquisisce il 51% di IBG e cresce nei gas tecnici in Brasile

(Teleborsa) - SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, rafforza la propria presenza internazionale in Brasile nel settore dei gas tecnici attraverso una partnership con l'imprenditore brasiliano Newton de Oliveira, fondatore e proprietario della IBG Industria Brasileira de Gases (IBG). La transazione è stata conclusa a valori di mercato, non divulgati dalle società, che si limitano a indicarli "in linea con operazioni simili nel settore dei gas tecnici", ed è stata finalizzata anche grazie all'intervento di CDP e Simest.



Fondata nel 1992 a San Paolo dall'imprenditore Newton de Oliveira, IBG si contraddistingue per essere attualmente la società brasiliana indipendente di maggior successo nel settore dei gas tecnici. IBG opera, tra l'altro, nella produzione e distribuzione di ossigeno, azoto, argon e anidride carbonica, così come di protossido di azoto, acetilene e gas speciali, fornendo ospedali e industrie in tutto il Paese.



L'operazione, supportata da un finanziamento concesso da CDP alla società del Gruppo SOL Airsol, si è perfezionata attraverso l'acquisizione da parte della NewCo "IBJV Participacoes Ltda" - posseduta per il 90% da Airsol e per il 10% da Simest - di una quota azionaria del 51% della società IBG, con Newton de Oliveira come azionista al 49%?, confermato nella gestione della società nel ruolo di Chairman e Managing Director?, insieme a Renato Imeri, ?Managing Director nominato da SOL. Inoltre, ?Aldo Fumagalli Romario e Giovanni Garavaglia sono entrati nel nuovo CdA quali consiglieri di nomina SOL.



Nel 2025 IBG ha generato vendite lorde pari a circa 35 milioni di euro con 258 impiegati diretti e un patrimonio industriale e immobiliare che include: 5 impianti di frazionamento aria (ASU): 3 a Jundiai, 1 a Forquilhinha, e 1 in costruzione ad Anàpolis, per la produzione di ossigeno, azoto e argon liquidi criogenici; 3 impianti per la produzione di anidride carbonica, ed altri per la produzione di acetilene e protossido d'azoto; diversi impianti di imbombolamento per il riempimento di bombole di gas industriali, speciali e medicinali.



SOL, a seguito dell'accordo concluso oggi, consolida la propria presenza in Brasile, dove è già presente quale uno dei principali operatori nel mercato della assistenza domiciliare, dove è già attivo dal 2015 attraverso le società Global Care, Unit Care, Pronep, e gli ospedali Relief, in partnership con la famiglia Palomba e con Luiz Tizatto, attraverso la società Oxigenar, insieme al partner Ivan Machado, e attraverso Vivisol Brazil.



"La partnership con IBG è per il Gruppo SOL in Brasile un passo avanti molto importante - ha detto Aldo Fumagalli Romario, AD di SOL - Infatti, essa ci permette di espandere la nostra attuale presenza nel settore della assistenza domiciliare a quello dei gas tecnici. Con questo accordo, uniamo la nostra esperienza globale nelle tecnologie medicali e industriali, con quelle di un gruppo brasiliano di grandi tradizione, dinamismo e successo".



"Con questa operazione CDP rinnova il proprio sostegno al percorso di crescita internazionale del Gruppo SOL, accompagnando un'eccellenza industriale italiana in un investimento strategico in Brasile - ha commentato Carlo Maria Rossotto, Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP - Un impegno che si inserisce in un rapporto già consolidato, avendo CDP operato in passato a sostegno delle spese per investimenti realizzate negli stabilimenti produttivi del Gruppo SOL in Italia".



"Affiancare la crescita del Gruppo SOL in un mercato chiave per il Made in Italy come quello brasiliano significa mettere a disposizione di un'eccellenza del nostro settore produttivo la capacità di Simest di accompagnare le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione più articolati", ha aggiunto Regina Corradini D'Arienzo, AD di SIMEST.

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