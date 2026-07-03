Centro Agroalimentare Roma, via libera al finanziamento da 20 milioni per investimenti 2026-2028

Accordo sottoscritto con BCC Banca Iccrea, BCC Roma e CDP

(Teleborsa) - Il Cda del Centro Agroalimentare Roma (CAR) ha approvato all'unanimità un finanziamento da circa 20 milioni di euro con BCC Banca Iccrea, BCC Roma e CDP per sostenere gli investimenti del piano industriale 2026-2028 legati al progetto di ampliamento della struttura.



L'operazione rappresenta un riconoscimento del Centro come infrastruttura di interesse pubblico e, per la prima volta, vede Cassa Depositi e Prestiti (CDP) finanziare direttamente un mercato all'ingrosso.



"Questo accordo rappresenta un passo storico che consolida il ruolo strategico del CAR nel tessuto produttivo. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire lo sviluppo sostenibile dell’intera struttura agroalimentare nei prossimi anni" le parole di Valter Giammaria, Presidente del CAR. “L’obiettivo di questa operazione adesso è quello di accelerare sulle opere. Con le risorse attivate daremo immediata esecuzione agli investimenti strategici previsti nel piano industriale per il triennio 2026-2028. Siamo pronti a tradurre questa solidità in cantieri concreti, ampliando la nostra capacità logistica e la competitiva” il commento di Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR.



"Il sostegno del Gruppo BCC Iccrea a questa operazione conferma il nostro impegno nel finanziare investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile, competitività e valore per i territori. Il Centro Agroalimentare Roma rappresenta un'infrastruttura strategica per il comparto agroalimentare italiano e il progetto di ampliamento contribuirà a rafforzarne ulteriormente il ruolo, favorendo la crescita delle imprese della filiera e creando nuove opportunità economiche per il Lazio e per il Centro Italia. Come Gruppo BCC Iccrea siamo orgogliosi di aver accompagnato questa iniziativa, in stretta collaborazione con BCC Roma, quale banca di riferimento, e con il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti" le parole di Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea.



“Da sempre BCC di Roma dedica la massima attenzione al settore agroalimentare. Non poteva quindi non esserci in un’operazione di finanziamento ad una primaria realtà come il C.A.R. di Roma, con il quale la nostra Banca vanta un rapporto storico nato nel 2014. Siamo certi che questo finanziamento consentirà ancora di più al C.A.R. di rafforzare le sue infrastrutture, il tutto a beneficio dell’economia territoriale e dei prodotti agroalimentari del Lazio” ha detto il Direttore Generale della BCC di Roma, Gilberto Cesandri.



“Il CAR è da anni un polo strategico della filiera agroalimentare del Centro Italia, CDP è al fianco di questa realtà per accompagnarne l’ulteriore sviluppo dimensionale e la crescita economica, sociale e sostenibile nel tempo. Supportare oggi il piano di investimenti 2026-2028 significa contribuire a rendere il CAR tra le piattaforme più grandi d’Europa e il sistema agroalimentare nazionale più solido e più competitivo. Un impegno che si inserisce nella missione più ampia di CDP a supporto dello sviluppo dei territori, a beneficio delle imprese del comparto e delle comunità in cui operano, in collaborazione con le banche altrettanto vicine al territorio come BCC Roma/ICCREA” ha dichiarato Antonio Fiordalisi, Responsabile Relazioni Imprese Centro-Ovest di CDP.







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