Generali lancia la Excellence Academy per accelerare l’upskilling

(Teleborsa) - Generali annuncia il lancio della Generali Excellence Academy, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la formazione continua e l’upskilling come leve strategiche per la crescita di lungo periodo del Gruppo.



Il piano triennale "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" definisce obiettivi ambiziosi, supportati da articolati progetti di trasformazione per rafforzare la competitività e la crescita sostenibile di Generali in un contesto globale sempre più complesso. In questo scenario, la Generali Excellence Academy introdurrà un nuovo modello di apprendimento integrato, pensato per dotare tutti i dipendenti delle competenze fondamentali, delle capacità e del mindset necessari per supportare la realizzazione del piano strategico.



Questo modello offrirà opportunità formative di eccellenza a tutte le persone del Gruppo, allineando le priorità, sviluppando competenze chiave e garantendo un’esperienza di apprendimento coerente e all’avanguardia in tutta l’organizzazione.



La Generali Excellence Academy si baserà su sei elementi chiave, a partire da una rafforzata collaborazione all’interno del Gruppo, per consentire la condivisione delle competenze e delle best practice e la loro diffusione su scala globale. Questo sarà supportato da una governance coordinata e da processi comuni, con decisioni assunte da un Multi-Country Learning Committee rappresentativo di tutte le Business Unit, e da contenuti co-progettati all’interno di un unico catalogo e piano formativo. Allo stesso tempo, una Faculty interna promuoverà l’eccellenza facendo leva su una community strutturata di leader ed esperti che condivideranno competenze ed esperienze all’interno dell’organizzazione. Inoltre, l’esperienza dei partecipanti sarà potenziata dall’Intelligenza Artificiale, rendendo l’apprendimento più personalizzato, interattivo e fruibile su larga scala. Infine, la formazione in presenza sarà valorizzata attraverso format più flessibili ed efficienti in termini di costi, distribuiti tra le diverse sedi e supportati da un’unica piattaforma formativa di Grupppo, progressivamente allineata con i sistemi locali.



Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: "In un contesto in rapida evoluzione, plasmato dall’Intelligenza Artificiale e dall’innovazione tecnologica, è essenziale continuare a mettere le persone al centro della nostra trasformazione. In Generali, questo significa valorizzare la forza dei nostri circa 90.000 professionisti al servizio di 75 milioni di clienti nel mondo. La Generali Excellence Academy svolgerà un ruolo chiave nel promuovere una cultura in cui talento umano e tecnologia lavorano insieme, consentendo alla nostra organizzazione di adattarsi, innovare e rimanere vicina ai clienti. Basato a Palazzo Berlam a Trieste, questo progetto riflette la nostra eredità e al tempo stesso rafforza la nostra ambizione di costruire un futuro in cui le persone, grazie all’innovazione, continuino a fare la differenza".



Monica Possa, Group Chief People & Organization Officer di Generali, ha evidenziato: "Con il lancio della Generali Excellence Academy compiamo un passo concreto nell’evoluzione del nostro modello di apprendimento, rendendolo più integrato, scalabile e strettamente allineato all’impatto sul business. La nostra ambizione è dotare le nostre persone delle capacità strategiche e tecniche necessarie per rimanere rilevanti e guidare la creazione di valore sostenibile e la crescita di Generali. Rafforzando il coordinamento a livello di Gruppo e ampliando soluzioni formative di alta qualità, l’Academy garantirà che l’apprendimento sia direttamente collegato all’eccellenza e alla performance aziendale".



L’Academy svilupperà un ecosistema formativo di alta qualità accessibile a tutte le persone di Generali, rafforzando le sinergie e la condivisione della conoscenza tra i Paesi in cui il Gruppo opera. Facendo leva sulla propria scala multinazionale e sulle competenze interne, garantirà una gestione coerente delle competenze strategiche che supportano il successo del business, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di una cultura dell’eccellenza in tutta l’organizzazione. L’Academy promuoverà inoltre role-modelship, collaborazione e partnership sia a livello globale sia locale, contribuendo a rafforzare ulteriormente l’approccio distintivo di Generali.



Questa ambizione poggia su solide basi già esistenti. Nel 2025 l’indice di upskilling si è attestato al 31% — con l’obiettivo di superare il 90% entro il 2027 — e l’investimento complessivo in iniziative di formazione ha raggiunto i 74 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ai 62,5 milioni di euro del 2024. Il Gruppo ha così accelerato lo sviluppo delle competenze, rafforzando il proprio impegno nella costruzione di un’organizzazione pronta per il futuro.



Con sede a Palazzo Berlam a Trieste, che quest’anno celebra i 100 anni dall’inizio della sua costruzione, la Generali Excellence Academy affonda le proprie radici in un luogo profondamente legato alla storia e all’identità del Gruppo. Da questa sede simbolica, contribuirà a sviluppare competenze strategiche in tutte le aree geografiche, assicurando che l’organizzazione possa evolvere alla velocità della trasformazione e superare con successo le discontinuità legate alle competenze.



La nuova Generali Excellence Academy segna quindi un’importante evoluzione nel modo in cui l’apprendimento viene progettato, governato ed implementato all’interno del Gruppo. Dalla sua introduzione nel 2014, la Group Academy ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione dei comportamenti Lifetime Partner e nel supporto alle iniziative di reskilling su competenze e ruoli critici. Con il lancio della Generali Excellence Academy, questo ruolo viene ulteriormente rafforzato: l’Academy agirà come abilitatore centrale della trasformazione, coordinando gli sforzi formativi a livello di Gruppo per raggiungere l’eccellenza, sviluppare capacità strategiche e consolidare una cultura condivisa della performance e dello sviluppo continuo.

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