Maxi acquisizione per Kesko: accordo da 1,2 miliardi per le attività scandinave di Dahl

(Teleborsa) - Il gruppo finlandese Kesko Oyj ha raggiunto un accordo per acquisire le attività di Dahl in Svezia, Norvegia e Danimarca da Cie de Saint-Gobain per un valore di 1,2 miliardi di euro, al netto dei debiti.



Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Kesko. L’operazione consentirà al gruppo di rafforzare la propria presenza nei settori del riscaldamento, delle tubazioni, della climatizzazione e delle infrastrutture per le costruzioni nei mercati di Svezia, Norvegia e Danimarca.



Secondo quanto comunicato dalla società con sede a Helsinki, il valore complessivo della transazione, inclusi gli impegni relativi ai contratti di locazione previsti alla fine del 2025, ammonta a circa 1,5 miliardi di euro.



"Da anni siamo alla ricerca di opportunità di acquisizione significative, in particolare nel commercio tecnico nell’area nordica, dove obiettivi di qualità sono molto raramente disponibili", ha dichiarato l’amministratore delegato Jorma Rauhala.



Kesko è tra i maggiori gruppi della distribuzione nel Nord Europa. Oltre alle attività nella grande distribuzione alimentare in Finlandia, la società opera nel commercio di materiali per l’edilizia e nel settore tecnico in Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.



Una volta completata l’operazione, il business del commercio tecnico diventerà la principale divisione del gruppo, superando per dimensioni l’attività di vendita al dettaglio alimentare.



(Foto: Nick Karvounis on Unsplash)

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