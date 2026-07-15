YOLO Group prosegue l’attuazione del Piano Strategico 2026-28

(Teleborsa) - YOLO Group prosegue l’attuazione del Piano Strategico 2026-2028 sottoscrivendo un contratto preliminare di compravendita con Atumtek, abilitatore tecnologico e di processo specializzato nello sviluppo di soluzioni software per il settore assicurativo e bancassicurativo.



L’accordo - si legge in una nota - è finalizzato a valorizzare la Business Line Tech Services e le piattaforme tecnologiche proprietarie di YOLO. Sono escluse dall’operazione le attività relative all’ideazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per la distribuzione e la commercializzazione di prodotti assicurativi e di servizi in altri ambiti, oltre alle attività d’intermediazione assicurativa svolte nell’ambito del brokeraggio digitale.



L’accordo prevede, in particolare, la costituzione da parte di YOLO di una nuova società (Newco) attraverso una scissione mediante scorporo, nella quale confluirà il ramo d’azienda della business line Tech Services, e il successivo acquisto da parte di Atumtek del 51% del capitale della Newco.



Atumtek corrisponderà un acconto di euro 250.000 alla data di closing, prevista entro fine anno, e il saldo entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio della Newco al 31 dicembre 2031.



Inoltre, il management di YOLO, su delega del consiglio di amministrazione, sta lavorando alla contrattualizzazione di altre operazioni in linea con l’obiettivo del Piano.



È in corso, in particolare, la concentrazione dell’attività di digital broker in un’unica società (YOLO Broker) attraverso l’acquisizione delle residue partecipazioni in AllianceInsay (broker Phygital-Automotive) e RCPolizza.it (broker Phygital-PMI),società nelle quali YOLO detiene la maggioranza, rispettivamente dal 2023 e dal 2025.



Proseguono anche le negoziazioni per la cessione del 51% detenuto da YOLO in Risorsa Uomo, società specializzata nei servizi di formazione professionale per le imprese.



I proventi derivanti dalla cessione del ramo d’azienda della business line Tech Services e dalla partecipazione in Risorsa Uomo saranno impiegati nella gestione operativa del Gruppo.



Sono in corso, infine, gli interventi finalizzati a razionalizzare l’organizzazione e ottimizzare la struttura dei costi.

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