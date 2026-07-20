Usa, Magnolia Oil & Gas acquisisce WildFire Energy per oltre 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Magnolia Oil & Gas ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di WildFire Energy per circa 4,06 miliardi di dollari, debiti inclusi, ampliando così la propria presenza nel sud del Texas.



I proprietari di WildFire riceveranno 32,2 milioni di azioni ordinarie di Classe A di Magnolia e Magnolia si farà carico dei 600 milioni di dollari di obbligazioni in circolazione di WildFire con scadenza nel 2029. La Società intende finanziare l'importo rimanente attraverso una combinazione di liquidità disponibile e un mix equilibrato di debito e nuove azioni ordinarie.



Magnolia ha ottenuto finanziamenti garantiti da JPMorgan Chase Bank, Citigroup Global Markets e Wells Fargo Bank in relazione a questa transazione e ha modificato e aumentato la linea di credito garantita della Società a una base di prestito di 2 miliardi di dollari, con impegni elettivi di 1,75 miliardi di dollari subordinati alla chiusura della transazione.



"L'acquisizione delle proprietà e dei terreni petroliferi e del gas di WildFire rappresenta un'integrazione naturale e strategica e, soprattutto, migliora la nostra attività estendendo il nostro margine di redditività e generando un significativo flusso di cassa libero", ha dichiarato Chris Stavros, Presidente e CEO di Magnolia.



"La nostra forte fiducia nell'alta qualità e nelle capacità degli asset di WildFire e nella maggiore generazione di flusso di cassa libero supporta un miglioramento dei rendimenti per gli azionisti, determinando un aumento immediato del 9% del nostro dividendo trimestrale a 18 centesimi per azione, pagabile nel terzo trimestre di quest'anno", ha aggiunto il CEO.

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