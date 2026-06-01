Piazza Affari, i dividendi dell'1 giugno 2026
(Teleborsa) - l'1 giugno 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Emak
ISIN: IT0001237053
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,03 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026
FNM
ISIN: IT0000060886
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,023 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026
Indel B
ISIN: IT0005245508
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,6 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026
Svas Biosana
ISIN: IT0005469264
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026
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