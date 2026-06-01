Milano 15:19
49.790 -0,49%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:19
10.350 -0,57%
Francoforte 15:19
25.088 -0,07%

Piazza Affari, i dividendi dell'1 giugno 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi dell'1 giugno 2026
(Teleborsa) - l'1 giugno 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

Emak
ISIN: IT0001237053
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,03 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026

FNM
ISIN: IT0000060886
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,023 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026

Indel B
ISIN: IT0005245508
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,6 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026

Svas Biosana
ISIN: IT0005469264
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 03/06/2026


Condividi
```