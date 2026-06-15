TIM, acquistate azioni proprie per oltre 5,8 milioni di euro

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra l'8 e il 12 giugno 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 7.577.294 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 0,7692 euro per azione, per un controvalore pari a 5.828.273,06 euro.



Dall'avvio della prima tranche, TIM ha riacquistato complessivamente 30.434.780 azioni, pari a circa lo 0,14% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 22,55 milioni di euro.



Al 12 giugno 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 71.535.134 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,33% del capitale sociale.



A Milano, performance infelice per la compagnia telefonica , che chiude la giornata del 15 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.











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