Tamburi, acquistate azioni proprie per oltre 2,14 milioni di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 luglio 2026, complessivamente 229.863 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,3391 euro, per un controvalore di 2.146.703,03 euro.
Al 24 luglio quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.556.451 azioni proprie, pari al 12,234% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, ebole la giornata per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che porta a casa un calo dello 0,43%.
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