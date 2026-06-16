AMCO, Fitch conferma il rating "BBB+" con outlook stabile

(Teleborsa) - AMCO informa che, in data odierna, Fitch ha confermato l’Issuer Default Rating di lungo e breve termine a “BBB+/F-1” con Outlook “Stabile”.



Il rating, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Stabile), conferma l'opinione di Fitch secondo cui AMCO è una società di alto profilo nella gestione dei crediti deteriorati, il cui socio di maggioranza è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (GRE – Government Related Entity).

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