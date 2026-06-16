Milano 17:35
52.433 +1,15%
Nasdaq 19:12
30.151 -1,29%
Dow Jones 19:12
52.168 +0,96%
Londra 17:35
10.494 +0,61%
Francoforte 17:35
24.910 +0,07%

AMCO, Fitch conferma il rating "BBB+" con outlook stabile

Finanza, Rating
AMCO, Fitch conferma il rating "BBB+" con outlook stabile
(Teleborsa) - AMCO informa che, in data odierna, Fitch ha confermato l’Issuer Default Rating di lungo e breve termine a “BBB+/F-1” con Outlook “Stabile”.

Il rating, allineato a quello della Repubblica Italiana (BBB+/Stabile), conferma l'opinione di Fitch secondo cui AMCO è una società di alto profilo nella gestione dei crediti deteriorati, il cui socio di maggioranza è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (GRE – Government Related Entity).
Condividi
```