Milano 15:37
52.373 +1,04%
Nasdaq 15:37
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Dow Jones 15:37
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Londra 15:37
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24.948 +0,22%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Punta con decisione al rialzo la performance del derivato italiano, con una variazione percentuale dell'1,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52.465, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.635. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.295.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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