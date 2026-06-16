Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Punta con decisione al rialzo la performance del derivato italiano, con una variazione percentuale dell'1,03%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52.465, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.635. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.295.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)