BNL, Morningstar DBRS conferma rating "A (high)" con trend stabile

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha confermato il rating "A (high)" su Banca Nazionale del Lavoro (BNL), con trend "stabile". BNL è la filiale bancaria italiana di BNP Paribas, con l'azione di rating che segue la conferma dei rating di credito di Morningstar DBRS su BNPP del 16 giugno 2026 e tiene conto dei fondamentali creditizi di BNL e della performance finanziaria nel 2025.



Al termine del 2025, BNL vantava total asset pari a 94,2 miliardi di euro. La banca opera nel settore bancario retail e corporate con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e una solida impronta nelle regioni centro-occidentali d'Italia. BNL fa parte di BNPP sin dalla sua acquisizione nel 2006.



BNL è considerata una componente fondamentale del settore retail di BNPP al di fuori della Francia. In linea con la strategia di BNPP, l'Italia è considerata un mercato chiave per il Gruppo, insieme a Francia, Belgio e Lussemburgo. Morningstar DBRS ritiene che il prestigio, l'offerta di prodotti e la reputazione di BNL traggano vantaggio dall'appartenenza a un gruppo più ampio. BNL ha inoltre beneficiato costantemente del supporto finanziario di BNPP in varie forme e Morningstar DBRS prevede che BNPP continuerà a supportare BNL quando necessario.



I risultati della banca hanno continuato a migliorare nel 2025, ma a un ritmo più lento rispetto alla traiettoria del 2024. L'utile ante imposte è aumentato del 35% su base annua, raggiungendo 868 milioni di euro, grazie a ricavi leggermente superiori e a una netta diminuzione delle spese operative e degli accantonamenti per perdite su crediti. Il margine di interesse netto della banca è diminuito del 2,7% su base annua, a causa di margini inferiori in un contesto di tassi in calo e di volumi inferiori sia sul fronte dei depositi che dei prestiti. Questo calo è stato parzialmente compensato dalle plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli di Stato. Le commissioni sono aumentate dello 0,7% su base annua e un incremento delle commissioni di gestione patrimoniale ha compensato i minori ricavi relativi ai conti correnti e alla gestione della liquidità. Analogamente alla sua società madre BNPP, BNL ha continuato ad implementare misure di efficienza dei costi, dalla semplificazione delle attività alla trasformazione digitale. Di conseguenza, le spese operative sono diminuite del 4,4% su base annua, grazie alla riduzione dei costi del personale, in quanto la diminuzione dell'organico ha più che compensato l'impatto degli aumenti salariali negoziati. Anche i costi amministrativi sono diminuiti grazie ai minori contributi al sistema di garanzia dei depositi, alla riduzione delle spese immobiliari e alla diminuzione dei costi di gestione dei crediti deteriorati. Il rapporto costi/ricavi registrato nel 2025 si è attestato al 61,4%, in calo rispetto al 63% dell'anno precedente. Il costo del rischio è ulteriormente diminuito, passando da 46 punti base nel 2024 a 30 punti base.



Il profilo di rischio di BNL ha continuato a migliorare, grazie alla diminuzione dello stock di crediti deteriorati (NPL). Il totale dei crediti deteriorati lordi ammontava a 1,5 miliardi di euro a fine 2025, in calo rispetto a 1,8 miliardi di euro a fine 2025, a causa di una combinazione di cessioni e svalutazioni di NPL. Di conseguenza, il rapporto NPL lordo totale della banca è diminuito al 2% alla fine del 2025, dal 2,5% alla fine del 2025, un valore ora più in linea con quello delle banche concorrenti nazionali, sebbene ancora leggermente superiore a quello delle banche internazionali. Secondo Morningstar DBRS, le tensioni geopolitiche e i dazi statunitensi rappresentano un rischio per la qualità degli attivi. Tuttavia, la maggiore capacità di generazione di utili di BNL dovrebbe fornire la flessibilità necessaria per assorbire qualsiasi potenziale deterioramento della qualità degli attivi.

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