Giappone, fiducia consumatori luglio sale più della attese a 34,9 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a luglio 2026 a 34,9 punti dai 33,8 di giugno, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 34,2 punti.



All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle intenzioni di spesa di beni durevoli (+1 punti), le aspettative sui redditi (+0,6 punti), l'aumento di quelle sullo stile di vita (+1,1 punti). In aumento anche le attese sull'occupazione (+1,7 punti).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.

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