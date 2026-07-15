Expert.AI e Rabobank rafforzano la partnership strategica

(Teleborsa) - Expert.ai e Rabobank rinnovano e ampliano la loro partnership di lungo corso.



Cliente di Expert.ai dal 2018, Rabobank continuerà a utilizzare le soluzioni di Expert.ai mediante EidenAI Suite, sfruttando le potenzialità di un approccio di AI ibrida (o composite AI) in grado di combinare comprensione del linguaggio naturale, knowledge graph, machine learning e modelli linguistici di grandi dimensioni all’interno di un framework multi-agente completamente governabile.



Le soluzioni EidenAI per il settore bancario e finanziario, infatti, - spiega una nota - aiutano le organizzazioni a rispondere a un'ampia gamma di esigenze, dallo screening dei clienti e dal rilevamento dei reati finanziari nelle fasi di onboarding fino al monitoraggio delle notizie per le iniziative antiriciclaggio. Inoltre, supportano casi d'uso concreti quali l’automazione di e-mail e documenti, il potenziamento del servizio clienti, la market & competitive intelligence nonché l’anonimizzazione delle interazioni con i clienti per proteggere dati sensibili e personali.







Condividi

```