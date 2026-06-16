Piazza Affari: risultato positivo per Poste Italiane

(Teleborsa) - Balza in avanti la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Poste Italiane rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Poste Italiane sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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