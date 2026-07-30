Oracle corre in scia all'ampliamento della partnership con Google Cloud per Gemini

(Teleborsa) - Oracle guadagna oltre il 7% dopo aver annunciato l'ampliamento della partnership con Google Cloud per offrire ai propri clienti gli strumenti di intelligenza artificiale Gemini.



Gli utenti di Oracle Fusion Cloud Applications e Oracle NetSuite - si legge in una nota - potranno così automatizzare i processi, accelerare le decisioni ed eseguire in modo sicuro le attività più complesse.



I modelli Gemini, inclusi 3.1 Flash-Lite e 3.5 Flash, permetteranno di implementare le applicazioni Agentic e migliorare il rapporto prezzo-prestazioni dell'IA.



"Per ottenere i migliori risultati di business, le organizzazioni hanno bisogno della flessibilità necessaria per scegliere il modello di IA più adatto a ciascun problema", ha affermato Chris Leone, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo di applicazioni di Oracle. "Integrando Gemini in Oracle AI Agent Studio per Fusion Applications, offriamo a clienti e partner una maggiore scelta nella creazione e nell'estensione di agenti e applicazioni in grado di analizzare complesse sfide aziendali del mondo reale. Oracle Fusion Applications trasforma quindi questo ragionamento in azioni."

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