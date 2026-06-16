STMicroelectronics: collocati con successo 1,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili

(Teleborsa) - STMicroelectronics annuncia in data odierna i termini dell’emissione di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari US, convertibili in azioni ordinarie di ST già emesse o da emettersi.



Le Nuove Obbligazioni Convertibili saranno emesse in due tranche per un importo rispettivamente pari a 750 milioni di dollari US con scadenza a 5 anni (le “Obbligazioni Convertibili 2031”) e pari a 750 milioni di dollari US con scadenza a 7 anni (le “Obbligazioni Convertibili 2033”). I termini delle Nuove Obbligazioni Convertibili contengono disposizioni standard che consentiranno alla Società di soddisfare i diritti di conversione delle Nuove Obbligazioni Convertibili con una combinazione di contanti e Azioni, o anche solo contanti o solo Azioni, incluso, salvo che la Società non decida altrimenti, mediante regolamento combinato di contanti ed azioni. I proventi dell’offerta, al netto dei costi, saranno utilizzati da ST per scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon per 750 milioni di dollari US, con scadenza nel 2027, circolanti (ISIN: XS2211997239), annunciato in

data odierna.



La Società emetterà le due tranche di Nuove Obbligazioni Convertibili: le Obbligazioni Convertibili 2031 non matureranno alcun interesse, saranno emesse al 100% del loro valore nominale e saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale in data 23 giugno 2031, salvo essere anticipatamente rimborsate, convertite, o acquistate ed annullate; e le Obbligazioni Convertibili 2033 pagheranno una cedola annuale a tasso fisso dello 0,625%, da corrispondersi su base semestrale posticipata. Le Obbligazioni Convertibili 2033 saranno emesse al 100% del loro valore nominale e saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale in data 23 giugno 2033, salvo essere anticipatamente rimborsate, convertite, o acquistate ed annullate.



Il prezzo di conversione iniziale atteso delle Nuove Obbligazioni Convertibili è stato fissato: in relazione alle Obbligazioni Convertibili 2031, 119,9813 dollari US equivalente ad un premio del 55%; e in relazione alle Obbligazioni Convertibili 2033, 121,9165 dollari US equivalente ad un premio del 57,5%, in ogni caso al di sopra del prezzo medio ponderato delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’odierna apertura delle negoziazioni e la determinazione delle condizioni definitive dell’offerta sul Mercato Euronext di Milano organizzato e gestito da Borsa Italiana, convertito in dollari US al tasso di cambio prevalente al momento di tale determinazione.



L’emissione delle Nuove Obbligazioni Convertibili è prevista per il 23 giugno 2026 o intorno a tale data.



Sarà presentata domanda per ammettere le Nuove Obbligazioni Convertibili alla negoziazione sul segmento Open Market (Freiverkehr) della Borsa di Francoforte non oltre i 90 giorni seguenti l’emissione.



Nell’ambito dell’offerta delle Nuove Obbligazioni Convertibili, la Società si è impegnata ad assumere un impegno di inalienabilità (c.d. lock-up) in relazione all’emissione di Azioni, nonché di eventuali strumenti finanziari alle stesse collegate, valido dal momento della determinazione delle condizioni definitive dell’offerta per un periodo di 90 giorni.



L’emissione delle Nuove Obbligazioni Convertibili è stata approvata dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza della Società.

BNP PARIBAS e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Natixis, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners in relazione all’offerta.

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