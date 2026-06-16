TIM, Banca Akros alza il target price a 8,60 euro
(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione "Accumulate" su TIM e ha incrementato il prezzo obiettivo a 8,60 euro dai precedenti 7,40 euro.
Intanto a Piazza Affari il titolo Telecom Italia è protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,56%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Telecom classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,052 Euro e primo supporto individuato a 7,876. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,228.
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