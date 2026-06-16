TIM, Banca Akros alza il target price a 8,60 euro

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione "Accumulate" su TIM e ha incrementato il prezzo obiettivo a 8,60 euro dai precedenti 7,40 euro.



Intanto a Piazza Affari il titolo Telecom Italia è protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,56%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



L'esame di breve periodo di Telecom classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,052 Euro e primo supporto individuato a 7,876. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,228.









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