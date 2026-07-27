Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una variazione percentuale del 2,51%.



Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Airtel Africa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,392 sterline. Prima resistenza a 3,452. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,359.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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