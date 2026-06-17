ANIE Confindustria: Sara Fragasso alla guida del Gruppo Minerva di ALDAI-Federmanager

Leadership femminile contro la carenza di competenze

(Teleborsa) - Sara Fragasso, Responsabile Relazioni Esterne e Studi di ANIE Confindustria, è stata nominata Coordinatrice del nuovo Comitato Esecutivo di Minerva ALDAI-Federmanager, il network dedicato alla valorizzazione della leadership femminile e alla crescita professionale delle manager.



La nomina si inserisce in una fase in cui il mercato del lavoro italiano è chiamato ad affrontare sfide strutturali sempre più rilevanti. Secondo il Sistema Informativo Excelsior, nel 2025 quasi una posizione lavorativa su due (47%) è risultata di difficile reperimento e il dato sale al 56% nelle filiere industriali. La carenza di candidati e il mismatch di competenze continuano a rappresentare uno dei principali ostacoli alla competitività del sistema produttivo.



In questo scenario, una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro e ai ruoli decisionali costituisce una leva strategica ancora ampiamente sottoutilizzata. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 53,8%, 17 punti percentuali in meno rispetto a quello maschile (71,2%), mentre le donne rappresentano poco più di un quarto dei dirigenti e delle figure manageriali. Le donne continuano inoltre a essere sottorappresentate nelle professioni STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), dove rappresentano appena il 19,1% degli occupati. Il divario emerge anche nei settori maggiormente coinvolti dai processi di trasformazione energetica e digitale che stanno ridisegnando il futuro dell'industria italiana: nel manifatturiero le donne rappresentano meno di un terzo degli occupati, pur costituendo un bacino di competenze fondamentale per rafforzare la competitività del sistema produttivo.



La sfida assume un rilievo particolare in Lombardia, principale regione manifatturiera italiana, dove il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 62,3%, con un divario occupazionale di circa 14 punti percentuali tra uomini e donne. Nel 2025, il 48,1% delle assunzioni programmate dalle imprese lombarde è risultato di difficile reperimento.



Nelle filiere tecnologiche rappresentate da ANIE Confindustria, dalla microelettronica all'automazione industriale, dall'energia alle infrastrutture, la crescita della presenza femminile nei percorsi STEM e nei ruoli di responsabilità rappresenta una leva sempre più importante per sostenere la competitività e lo sviluppo industriale. Le filiere ANIE sono oggi protagoniste della trasformazione tecnologica, energetica e digitale del Paese e richiedono competenze sempre più qualificate e interdisciplinari. Ampliare la partecipazione femminile significa attivare uno dei più importanti bacini di talento ancora sottoutilizzati del Paese.



Sara Fragasso coordinerà un Comitato Esecutivo che si propone di rafforzare il ruolo del Gruppo Minerva di ALDAI-Federmanager come punto di riferimento sui temi della leadership femminile, sostenere percorsi di mentoring e sviluppo manageriale, promuovere iniziative ad alto impatto sociale e consolidare il dialogo con le realtà territoriali e associative.



Completano la squadra Adele Genoni nel ruolo di Vice Coordinatrice con delega allo sviluppo associativo, Daniela Dami, con delega ai rapporti con Minerva nazionale e alle connessioni territoriali, Roberta Letorio, con delega alle attività di mentorship e alla valorizzazione delle competenze, e Maria Murtas, con delega al potenziamento del network e alla responsabilità sociale.



"Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di contribuire alla crescita di una comunità professionale che riconosce nella managerialità femminile una risorsa strategica per lo sviluppo delle imprese e dei territori. In un contesto economico sempre più orientato all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle competenze, ampliare la partecipazione femminile significa rafforzare il capitale umano indispensabile per accompagnare le trasformazioni che stanno ridefinendo il futuro del Paese" ha dichiarato Sara Fragasso, Responsabile Relazioni Esterne e Studi di ANIE Confindustria.



"La nomina di Sara Fragasso rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e delle competenze maturate in questi anni all'interno del Sistema ANIE. La crescente difficoltà che le imprese italiane incontrano nel reperire competenze qualificate rende ancora più strategico promuovere la presenza femminile nelle discipline STEM, nelle funzioni strategiche d'impresa e nei ruoli di leadership. Siamo orgogliosi che una manager di ANIE Confindustria possa contribuire a rafforzare il dibattito e le iniziative dedicate alla valorizzazione del talento femminile quale fattore di crescita e promotore di una leadership sempre più inclusiva", ha dichiarato Michele Lignola, Direttore Generale di ANIE Confindustria.







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