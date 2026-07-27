Nomine pubbliche verso round conclusivo: da Sogin all'Anac

La partita delle nomine non si è ancora conclusa e sarà ultimata a settembre

(Teleborsa) - Non è ancora chiusa la partita delle nomine nelle partecipate pubbliche, che quest'anno prevedeva un turnover da record. Secondo l'ultimo Osservatorio sulle partecipate pubblilche elaborato dal Centro Studi Comar si parlava di ben 214 organi sociali da rinnovare (118 Consigli d’amministrazione e 96 Collegi sindacali) in 155 Società partecipate direttamente ed indirettamente dal MEF.



E se la partita è ormai quasi conclusa per le 21 partecipate dirette - mancherebbero solo i cinque amministratori di Sogin, società incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi delle centrali dismesse - il processo di rinnovo dei vertici entra nel vivo per le 134 partecipate indirette. Fra queste spiccano RFI e Trenitalia, due società del Gruppo FS Italiane, i cui vertici sono in scadenza o vacanti (nel caso dell'Ad di Trenitalia Giampiero Strusciuglio nominato alla guida del Gruppo dopo le dimissioni di Antonio Donnarumma).



Si calcola che vi fossero inizialmente 684 caselle da riempire nelle 134 controllate indirette, pari a 398 Consiglieri e 286 Sindaci, mentre ne resta ancora un numero compreso fra 60 e 80, in gran parte società minori sottoposte al gioco degli equilibri all'interno della maggioranza.



Oltre alle partecipate vi sono le Autorità. Dopo la nomina di Saverio Valentino alla guida dell'Antitrust e la designazione di Guido Stazi alla Consob, l'iter di rinnovo delle authority proseguirà a settembre con la nomina dei vertici dell'Anac - il presidente Giuseppe Busia ed i consiglieri Consuelo del Balzo, Laura Valli, Luca Forteleoni e Paolo Giacomazzo - dato che quelli attuali, per legge, non possono essere riconfermati. C'è poi l'integrazione di un componente del collegio dell'Autorità per la garanzia dei dati personali, compreso il presidente Pasquale Stanzione, in scadenza nel 2027, e la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni.

Condividi

```