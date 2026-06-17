Avio, il nuovo Ariane 6 con 4 booster P160C lancia con successo i satelliti Amazon Leo

Confermato il ruolo chiave di Avio nel garantire accesso indipendente dell'Europa allo spazio

(Teleborsa) - I nuovi booster a propellente solido P160C di Avio hanno fornito con successo la spinta iniziale al volo VA269 dell’Ariane 6, consentendo al lanciatore di immettere in orbita terrestre bassa 36 satelliti LEO di Amazon e segnando un importante passo avanti nella fase di incremento della cadenza di lancio di questo sistema di trasporto spaziale europeo di nuova generazione.



Sviluppato da Europropulsion, la joint venture tra Avio e ArianeGroup, il P160C si basa sulla collaudata tecnologia del P120C, introducendo un significativo incremento delle prestazioni pur mantenendo una totale compatibilità con l'architettura del lanciatore Ariane 6.



La versione potenziata del booster garantisce prestazioni superiori grazie a miglioramenti mirati della sua configurazione interna, conservando il diametro standard di 3,4 metri per garantire la massima compatibilità con la famiglia di lanciatori: la massa del propellente solido è aumentata a 156 tonnellate, rispetto alle 142 del P120C; la lunghezza del booster passa da 13,5 metri a 14,5 metri, lasciando invariato il diametro standard di 3,4 metri; tempo di combustione è esteso a 137 secondi, garantendo una spinta di maggiore durata

durante la fase iniziale del volo.



In quanto elemento propulsivo comune alla famiglia di lanciatori europei, il P160C supporterà l'evoluzione delle prestazioni di Ariane 6 e delle future configurazioni del Vega, rafforzando la capacità dell'Europa di rispondere alla crescente domanda istituzionale e commerciale, incluso il dispiegamento su larga scala di costellazioni satellitari.



Grazie alla sua struttura monolitica in fibra di carbonio e al maggiore carico di propellente, il P160C si posiziona tra i motori a propellente solido più potenti della sua categoria, confermando il ruolo chiave di Avio nel garantire l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio.

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