Banco BPM, plafond da 123 milioni a Techbau per acquisire portafoglio immobiliare residenziale

(Teleborsa) - Banco BPM ha stanziato un plafond complessivo di 123 milioni di euro a favore di Techbau per supportare l’accordo strategico sottoscritto con Abitare In relativo a un ampio portafoglio di iniziative immobiliari residenziali.



L’erogazione del finanziamento ha previsto, in data 30 luglio 2026, la concessione di una prima tranche, unitamente al rilascio

di un credito di firma a garanzia della seconda tranche, il cui pagamento è previsto per settembre 2027.



L’operazione si basa sulla sottoscrizione di un contratto di compravendita volto al trasferimento a Techbau del 100% delle

partecipazioni detenute da Abitare In in un portafoglio composto da 14 società target, proprietarie o promissarie acquirenti di iniziative immobiliari residenziali localizzate prevalentemente a Milano e, in parte, a Firenze. Si tratta di un’operazione relativa a un portafoglio riconducibile a oltre 143.000 metri quadrati di aree di sviluppo.

Condividi

```