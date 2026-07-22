Redelfi, il cda approva il bilancio di sostenibilità 2025

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Redelfi ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025.



Per la prima volta, - si legge in una nota - il documento è stato redatto secondo l'approccio della doppia materialità, che consente di valutare sia gli impatti generati sull'ambiente da parte delle attività industriali, sia gli effetti che i fattori ESG possono avere sulla performance economico-finanziaria del Gruppo, ponendo le basi per una progressiva integrazione della sostenibilità nei processi decisionali e nella strategia aziendale.



Sul fronte della governance e del capitale umano, il 2025 è stato caratterizzato dal rafforzamento della struttura manageriale e del CdA, nonché da una crescita dell'organico del 52%, con il 55% dei collaboratori appartenente alla fascia under 30. Nel corso dell'anno il Gruppo ha inoltre introdotto il Piano Spostamento Casa-Lavoro, promuovendo iniziative volte al benessere delle persone e a una mobilità più sostenibile.



L'analisi di materialità ha evidenziato, tra le principali opportunità strategiche, temi quali l'accesso al capitale, la creazione e distribuzione di valore economico, la trasparenza e la circolarità, mentre tra i principali fattori di rischio figurano il cambiamento climatico, la gestione delle emissioni, la tutela della biodiversità, la sicurezza dei dati e l'evoluzione del contesto geopolitico. I risultati dell'assessment costituiscono la base del progressivo percorso di allineamento del Gruppo ai futuri requisiti europei di rendicontazione della sostenibilità.



Nell'ambito di sostegno della comunità, nel 2025 Redelfi ha rinnovato il proprio sostegno a iniziative di carattere culturale e sociale, come il Riviera International Film Festival e Stelle nello Sport.



Infine, il CdA ha approvato la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale attualmente affidato a BDO Audit Services nonché il conferimento del nuovo incarico a KPMG da sottoporre all'assemblea degli azionisti convocata per il 6 agosto prossimo.

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