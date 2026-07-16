Voilàp pubblica Bilancio di Sostenibilità 2025

e consolida il percorso ESG del Gruppo:riduzione del 29% delle emissioni dirette e indirette

(Teleborsa) - Voilà ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025. Il documento affianca alle informazioni economico-finanziarie i risultati raggiunti nel corso dell’anno, offrendo agli stakeholder una visione completa della capacità del Gruppo di generare valore condiviso e sostenere la propria competitività nel lungo periodo. Risultati che si inseriscono all’interno dei quattro pilastri che guidano la strategia di sostenibilità del Gruppo.



Net Zero Carbon Transition: riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica e progressivo utilizzo di fonti rinnovabili. Nel 2025 il Gruppo ha ridotto del 29% le emissioni Scope 1 e Scope 2 e ha portato all’89% la quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, rispetto al 4,8% del 2021.



ESG Supplier Base Evolution: diffusione della cultura della sostenibilità nella catena di fornitura e integrazione dei criteri ESG nei processi di selezione, valutazione e sviluppo dei fornitori. Nel 2025 l’assessment ESG ha coperto il 72% della spesa complessiva, raggiungendo il 90% sui fornitori strategici. Nello stesso anno Voilàp ha organizzato il primo Supplier Day, iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo della supply chain come leva strategica del Gruppo e a promuovere un modello di procurement sempre più integrato, agile e collaborativo. L’evento ha coinvolto i partner nella condivisione degli indirizzi industriali e di sostenibilità del Gruppo, favorendo lo sviluppo di partnership di lungo periodo, attività di co-design e co-engineering e iniziative ESG condivise lungo la catena del valore.



Sustainable & Circular Product: nel 2025 il Gruppo ha raggiunto un importante traguardo ottenendo tre certificazioni secondo la norma internazionale ISO 14067 per altrettante linee strategiche di prodotto. Le certificazioni attestano la misurazione della loro impronta di carbonio lungo il ciclo di vita e rappresentano un risultato concreto del percorso intrapreso per integrare la sostenibilità nello sviluppo dei prodotti, ridurne l’impatto ambientale e orientare l’innovazione verso soluzioni sempre più responsabili



Voilàp People & Community: valorizzazione delle persone, formazione, sicurezza, inclusione e sviluppo delle competenze. Nel corso dell’anno sono state erogate 17.360 ore di formazione, di cui 4.080 dedicate a salute, sicurezza e ambiente. La quota di donne in posizioni manageriali è salita al 8,6%, rispetto al 5,6% del 2024. Nell’ambito Governance, Voilàp ha rafforzato i processi di valutazione ESG della supply chain, integrato obiettivi di sostenibilità nei sistemi di performance management e adottato un nuovo Codice Etico.



"La sostenibilità è parte integrante del nostro modello industriale e delle decisioni con cui orientiamo la crescita del Gruppo – dichiara Valter Caiumi, CEO di Voilàp –. I risultati raggiunti nella riduzione delle emissioni, nell’utilizzo di energia rinnovabile, nella valutazione della catena di fornitura e nello sviluppo di prodotti a minore impatto dimostrano il passaggio da una fase progettuale a un sistema strutturato, misurabile e sempre più diffuso nelle società del Gruppo. La nostra responsabilità è proseguire in questa direzione, mettendo innovazione, competenze e tecnologia al servizio della competitività dei clienti e della creazione di valore nel lungo periodo".

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