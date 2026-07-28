Solid World, recesso di Integrae SIM dalle funzioni di EGA e Specialist

(Teleborsa) - Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha reso noto che Integrae SIM ha notificato il proprio recesso dalle funzioni di Euronext Growth Advisor (EGA), Specialist e Digital Marketing per motivazioni di natura contrattuale ex. Artt. 1725 e 1727 Codice Civile.



La formula ambigua e inusuale scelta per la comunicazione non permette di comprendere appieno le motivazioni della rottura, anche sei i due articoli del Codice Civile menzionati nel comunicato disciplinano il recesso per giusta causa ed eventuali risarcimenti.



Solid World spiega che il recesso dall'incarico di EGA avrà effetto a decorrere dal 26 agosto 2026, fermo restando il diritto di Integrae SIM di far valere l'efficacia immediata dello stesso. Con riferimento all'attività di Specialist, il relativo contratto, disdettato da Solid World il 14 ottobre 2025, è giunto a naturale scadenza il 5 luglio 2026 e Integrae SIM prosegue l'attività in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Integrae SIM ha inoltre comunicato la risoluzione, con effetto immediato, del contratto avente ad oggetto attività di digital marketing sottoscritto a maggio 2026.



Solid World ha avviato le attività necessarie per la nomina del nuovo Euronext Growth Advisor e del nuovo Specialist con l'obiettivo di evitare la sospensione delle negoziazioni del titolo e assicurare la regolare continuità degli scambi.

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