OPT, Integrae SIM avvia copertura con Buy e target price di 1,25 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha avviato la copertura
su OPT
, società che progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato, con un target price di 1,25 euro
e una raccomandazione "Buy"
visto l'upside potenziale del 56%. OPT si è quotata
su Euronext Growth Milan il 26 giugno con un prezzo di collocamento pari a 0,70 euro per azione.
Gli analisti si aspettano, per i prossimi anni
, un incremento del valore della produzione
, che passerà da 2,57 milioni di euro dell'esercizio 2025 a 4,65 milioni di euro del 2028, con un CAGR FY25-FY28 del 21,9%. La crescita sarà prevalentemente organica e guidata da una strategia articolata sul rafforzamento del core business. Allo stesso modo, si aspettano un incremento dell'EBITDA
, che passerà da 0,56 milioni di euro del 2025 a 1,10 milioni di euro del 2028, con un progressivo incremento della marginalità.
A livello di Capex
, ritengono che la società manterrà un profilo di investimento contenuto, coerente con un modello di business asset-light
. In particolare, prevedono che gli investimenti rimarranno limitati e stabili lungo l'orizzonte di piano, attestandosi a circa 0,05 milioni di euro annui, senza la necessità di sostenere significativi esborsi per l'acquisto di asset materiali. Inoltre, prevedono un progressivo miglioramento della NFP
, che passerà da 0,46 milioni di euro di indebitamento nel 2025 a una NFP cash positive pari a 2,02 milioni di euro nel 20258. Tale dinamica riflette la capacità della società di generare flussi di cassa operativi crescenti
, in grado di più che compensare il fabbisogno legato allo sviluppo del business.
OPT ha completato il processo di quotazione su EGM con l'obiettivo di raccogliere risorse da destinare alla crescita per linee esterne, in coerenza con un modello di sviluppo di tipo buy & build
, con l'obiettivo di creare un ecosistema integrato nei servizi healthcare ad alto valore aggiunto. In tale contesto, il 100% delle risorse sarà destinato ad operazioni di M&A
, finalizzate alla costruzione di una piattaforma nazionale scalabile, caratterizzata da un posizionamento integrato, premium e sinergico. Il modello di investimento prevede inoltre un forte coinvolgimento degli imprenditori target, attraverso meccanismi di reinvestimento (fino al 40,0% in equity) e strutture di incentivazione basate su earn-out e partecipazione ai risultati.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)