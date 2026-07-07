Leonardo, partner di Accenture in un accordo da 200 milioni con la NATO

(Teleborsa) - Leonardo collaborerà con Accenture nell'ambito di un accordo da circa 200 milioni di euro che quest'ultima ha firmato con la NATO Communications and Information Agency (NCIA) per il programma Protected Business Network (PBN).



Tale piano - spiega una nota - costituisce la base delle operazioni digitali classificate della NATO, consentendo ai decisori e al personale militare di comunicare, coordinarsi e accedere ai dati critici attraverso un ambiente cloud moderno, standardizzato, scalabile e più resiliente verso minacce esterne e interruzioni di servizio.



Il programma sostituirà le infrastrutture attuali e rafforzerà agilità e sicurezza dell'architettura digitale della NATO grazie all'introduzione di un modello operativo cloud comune, metodologie standard di ingegneria e un ambiente sicuro in cui sviluppare, implementare e gestire nuovi servizi digitali in modo più rapido, ponendo le basi per una continua evoluzione digitale dell'Alleanza.



Accenture e Leonardo progetteranno, implementeranno e gestiranno la piattaforma centrale del PBN su un ambiente multi-cloud fornito dalla NCIA, supportando la progressiva adozione di servizi cloud sicuri da parte di circa 29.000 utenti dell'Alleanza.



Grazie anche al rafforzamento ottenuto attraverso recenti acquisizioni, Leonardo implementerà un'architettura Zero Trust protetta dalla propria Global Cybersec Platform, una piattaforma multiagentica basata sull'intelligenza artificiale per la cyber defence, in grado di garantire i più elevati livelli di resilienza.







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