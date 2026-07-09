OPS Italia, Ebitda negativo per 1,2 milioni, perdita netta di 2,4 milioni e patrimonio netto negativo nel 2025

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di OPS Italia ha approvato la bozza di bilancio civilistico e consolidato 2025 che presenta ricavi consolidati per 8,1 milioni di euro (0,9 milioni al 31 dicembre 2024), un EBITDA consolidato negativo per 1,2 milioni (negativo per 3,1 milioni al 31 dicembre 2024) e un risultato d'esercizio negativo per 2,4 milioni (negativo per 3,6 milioni al 31 dicembre 2024).



Il patrimonio netto consolidato risulta negativo per 0,9 milioni (positivo per 0,2 milioni al 31 dicembre 2024).



Il CdA ha preso atto che la società versa in una situazione di patrimonio netto negativo e di conseguenza verrà convocata un'apposita assemblea dei soci per le opportune delibere.



Si dà atto che per far fronte a tale situazione il 4 febbraio 2026 - si legge in una nota - era stata approvata la proposta di aumento di capitale riservato a Taddia per 1,4 milioni e a Ciro Di Meglio per 245mila euro, tali aumenti sono stati sospesi a seguito della presentazione della istanza di accesso agli strumenti di gestione della crisi d'impresa, cosiddetta domanda prenotativa.



La società prevede che le due operazioni vengano eseguite ad esito dell’accettazione dell’istanza del Piano di Ristrutturazione del Debito presentato presso il Tribunale di Milano il 17 giugno scorso.



Riguardo la prevedibile evoluzione della gestione, "il positivo esito del Piano di ristrutturazione è l'elemento fondamentale per ristabilire l'equilibrio economico e patrimoniale e concludere il processo di riduzione costi a livello di OPS Italia e di sviluppo della controllata Pay Store".



"A questo fine il sostegno dell’azionista di maggioranza Fortezza Capital Holding, tramite la propria controllata Ops Holding, è l’elemento chiave del Piano di Ristrutturazione in quanto la Società ad esito del Piano si troverà completamente sdebitata ed in grado di dirottare tutte le risorse sullo sviluppo di Pay Store sia direttamente che attraverso l’acquisizione di società complementari".



"L’effetto congiunto degli aumenti di capitale e dello stralcio dei debiti permetterà la ricapitalizzazione della Società".



"Le risorse e gli investimenti del Gruppo saranno quindi destinati allo sviluppo del comparto mobile, al miglioramento dell’ARPU, alla riduzione del churn e all’implementazione di servizi complementari (es. eSIM travel, offerte bundle telefonia + pagamenti)".

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