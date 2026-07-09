MFE, Berlusconi: da gennaio la piattaforma unica europea da 200 milioni di utenti, Rai Way - Ei Towers "occasione persa"

(Teleborsa) - Mfe-MediaForEurope è "un'operazione coraggiosa mai fatta da nessuno". A gennaio debutterà la piattaforma digitale unica europea, basata su Infinity e Joyn, con un bacino potenziale di 200 milioni di utenti nei sei Paesi in cui il gruppo opera. "La tv italiana è il benchmark" mentre molti broadcaster europei "continuano a disinvestire".



E' quanto afferma il presidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro con la stampa negli studi tv di Mediaset, sottolineando che il 2025 è stato "un anno decisivo", segnato dalla conquista di oltre il 75% di ProSiebenSat.1.



La nuova strategia si fonda su integrazione, sinergie, contenuti crossmediali e una piattaforma digitale unica: "Dobbiamo costruire un'unica realtà più forte e organica", spiega Berlusconi, avvertendo che sul digitale "non dobbiamo copiare i giganti del web: noi cuciniamo programmi pensati nei singoli Paesi".



L'azienda di Cologno Monzese ha già realizzato con Prosiebensat 160 milioni di sinergie nel 2026 e prosegue la dismissione delle attività non core del broadcaster bavarese, per il quale non è invece previsto "a breve termine il delisting". MFE, che nel 2025 ha registrato ricavi pro forma per 6,7 miliardi, sottolinea la distribuzione di 1,1 miliardi di dividendi in cinque anni, in un contesto che Berlusconi definisce "tostissimo".



Riguardo poi sulla mancata integrazione Rai Way–Ei Towers, si tratta di "una grande opportunità persa per il Paese", con l’Italia ancora priva di una piattaforma di distribuzione unica. MFE ora valuta alternative, puntando prima su crescita organica e investimenti tecnologici.



Sul fronte pubblicitario, il gruppo prevede un anno "sostanzialmente flat", con un recupero nel secondo semestre. Mfe Advertising amplia intanto il perimetro commerciale con accordi in Francia, Inghilterra e Repubblica Ceca, portando il bacino potenziale a 500 milioni di persone.

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