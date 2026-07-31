Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.799

(Teleborsa) - La Consob ha disposto l'oscuramento di 6 siti web mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: aoncfd.com (sito https://aoncfd.com e relativa pagina https://client.aoncfd.com); wallexmarketsbv.it.com (sito https://wallexmarketsbv.it.com e relative pagine https://clientzone.wallexmarketsbv.it.com e https://wt.wallexmarketsbv.it.com); Valore Capital (sito https://valore-capital.com e relativa pagina https://client.valore-capital.com); Igcapitaleurope.com (sito https://igcapitaleurope.com e relative pagine https://webtrader.live-webtrader.com, https://webtrader.live-traderplatform.com); Dortuviax (sito https://dortuviax.it); Market Capital FX (sito www.marketcapitalfx.com).



Sale, così, a 1.799 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 233 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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