Iveco, approvate tutte le proposte all'assemblea annuale. Confermati i vertici

(Teleborsa) - I soci di Iveco Group hanno approvato tutte le proposte deliberative presentate dal CdA in occasione dell'assemblea annuale tenutasi oggi ad Amsterdam. Nel corso dell'Assemblea, i soci hanno: approvato il bilancio 2025; espresso voto favorevole alla relazione sulla remunerazione per l'anno 2025 (voto consultivo); approvato lo scarico di responsabilità per gli Executive e i Non-Executive Directors per l'esercizio delle loro funzioni nel 2025; rinominato Suzanne Heywood e Olof Persson quali Executive Directors, e Judy Curran, Tufan Erginbilgic, Clara Fain, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi e Lorenzo Simonelli quali Non-Executive Directors. Successivamente, il Consiglio ha confermato Suzanne Heywood, Olof Persson e Lorenzo Simonelli rispettivamente Chair, Chief Executive Officer e Senior NonExecutive Director; confermato Deloitte quale revisore indipendente per l'esercizio 2026; esteso per 18 mesi la delega al consiglio a emettere nuove common shares e/o attribuire diritti di sottoscrizione di common shares fino al 10% del capitale e a limitare o escludere il diritto di opzione in relazione all'emissione di nuove common shares; prorogato l'autorizzazione al Consiglio a emettere special voting shares, ai sensi di statuto e Special Voting Shares Terms & Conditions in vigore, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione in essere; autorizzato il Consiglio al riacquisto fino a un massimo di 10.000.000 di common shares per un importo complessivo massimo di 130 milioni di euro.



"Nel 2025 abbiamo avviato il processo che porterà l'azienda al prossimo capitolo della sua storia - ha commentato Suzanne Heywood, Chair di Iveco Group - In questa prospettiva, è stata assunta una serie di decisioni importanti per il futuro del Gruppo, incluse le due operazioni straordinarie annunciate nel luglio scorso. La prima è stata la cessione delle attività nel settore difesa a Leonardo , primario player europeo della difesa e sicurezza: IDV e ASTRA saranno più forti come parte di un operatore specializzato di maggiori dimensioni, dotato della giusta scala e focalizzazione. Come previsto, abbiamo trasferito il business difesa a Leonardo nel corso del primo trimestre di quest'anno. La seconda operazione è l'integrazione con Tata Motors, a seguito di offerta pubblica di acquisto di Tata per l'acquisizione di Iveco Group. Insieme, possiamo creare una realtà internazionale di primo piano, con una presenza più ampia, un portafoglio prodotti più solido e una maggiore capacità di investimento lungo il ciclo economico. Sulla base delle informazioni fornite da Tata Motors, il completamento dell'operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2026".



"Nel corso del 2025 ci siamo focalizzati con sempre maggiore determinazione sulla qualità - ha detto Olof Persson, CEO di Iveco Group - Nel contempo, abbiamo continuato ad accelerare il nostro Programma di Efficienza, costruendo un'azienda più snella, più disciplinata e più solida nella sua programmazione. Il nostro compito è offrire i veicoli giusti, con le tecnologie, gli standard qualitativi e la struttura di costo adeguati alle esigenze dei nostri clienti e ai contesti in cui operano. Le priorità operative per Iveco Group nel 2026 sono quindi chiare: qualità come punto d'attenzione assoluta, efficienza e disciplina sui costi in tutta l'organizzazione, forte capacità di esecuzione industriale e conferma del focus sul portafoglio elettrico e multi-fuel. Guardando al futuro, alla luce delle attuali dinamiche di settore e della visibilità disponibile per la restante parte dell'anno, prevediamo di chiudere il 2026 con ricavi consolidati ed EBIT adjusted in crescita anno su anno. Per quanto riguarda il free cash flow delle Attività Industriali, prevediamo un ritorno alla generazione di cassa nell'esercizio 2026".

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