Eventi e scadenze del 30 luglio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Giovedì 30/07/2026
Appuntamenti:
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
13:00 - Conferenza stampa cantiere Unipol Hall - Presso il cantiere della nuova Unipol Hall si svolgerà l'incontro per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori della nuova entrata di BolognaFiere. Intervengono, Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Mario Cucinella, MCA Mario Cucinella Architects
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
{IT0001073045} - CDA: Relazione Semestrale
4Aim Sicaf - CDA: Relazione Semestrale
Adidas - Risultati di periodo
Restart - CDA: Relazione Semestrale
Aeffe - Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della semestrale 2025
Alerion Clean Power - CDA: Relazione Semestrale
Amazon - Risultati di periodo
American Electric Power Company - Risultati di periodo
Amplifon - Appuntamento: Conference call sui risultati Q2 & H1 2026 che sarà presieduta da Enrico Vita, CEO, Gabriele Galli, CFO e Francesca Rambaudi, IRD - ore 18.30 - CDA: Risultati H1 2026
Apple - Risultati di periodo
Arcelormittal - Risultati di periodo
Ascopiave - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale
Azimut - CDA: Relazione Semestrale
Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo
Brunello Cucinelli - CDA: Relazione Semestrale
Caltagirone SpA - CDA: Relazione Semestrale
Compagnia Dei Caraibi - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Credit Agricole - Risultati di periodo
D'Amico - CDA: Relazione Semestrale
De' Longhi - CDA: Relazione Semestrale
Elica - CDA: Relazione Semestrale
Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2026
First Solar - Risultati di periodo
Gabetti - CDA: Relazione Semestrale
Hyatt Hotels - Risultati di periodo
Industrie De Nora - CDA: Relazione Semestrale
IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa
Iveco - CDA: Relazione Semestrale
Kruso Kapital - CDA: Relazione Semestrale
Leonardo - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2026
Lloyds Banking Group - Risultati di periodo
Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati
Maire - CDA: Relazione Semestrale
Mastercard - Risultati di periodo
Mondadori - CDA: Relazione Semestrale
Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1H 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
RCS - CDA: Relazione Semestrale
Reply - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Sanofi - Risultati di periodo
Shell - Risultati di periodo
Societe Generale - Risultati di periodo
Soges Group - CDA: Relazione Semestrale
Stellantis - CDA: Risultati del secondo trimestre 2026
Technogym - CDA: Relazione Semestrale
Tinexta - CDA: Relazione Semestrale
Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale
Unipol - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in unica convocazione per proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000
Yum! Brands - Risultati di periodo
Zignago Vetro - CDA: Relazione Semestrale
08:30 - Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO, Massimo Battaini
09:30 - Air France-Klm - Appuntamento: Presentazione dei risultati finanziari del 1° semstre 2026 con Benjamin Smith, CEO e Steven Zaat, CFO
11:00 - Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo del primo semestre 2026, con l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso
14:30 - Fineco - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2026 con l'AD e DG, Alessandro Foti
16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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