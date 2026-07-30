Eventi e scadenze del 30 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 30/07/2026

Appuntamenti:

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

13:00 - Conferenza stampa cantiere Unipol Hall - Presso il cantiere della nuova Unipol Hall si svolgerà l'incontro per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori della nuova entrata di BolognaFiere. Intervengono, Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Mario Cucinella, MCA Mario Cucinella Architects

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

{IT0001073045} - CDA: Relazione Semestrale

4Aim Sicaf - CDA: Relazione Semestrale

Adidas - Risultati di periodo

Restart - CDA: Relazione Semestrale

Aeffe - Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della semestrale 2025

Alerion Clean Power - CDA: Relazione Semestrale

Amazon - Risultati di periodo

American Electric Power Company - Risultati di periodo

Amplifon - Appuntamento: Conference call sui risultati Q2 & H1 2026 che sarà presieduta da Enrico Vita, CEO, Gabriele Galli, CFO e Francesca Rambaudi, IRD - ore 18.30 - CDA: Risultati H1 2026

Apple - Risultati di periodo

Arcelormittal - Risultati di periodo

Ascopiave - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale

Azimut - CDA: Relazione Semestrale

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Brunello Cucinelli - CDA: Relazione Semestrale

Caltagirone SpA - CDA: Relazione Semestrale

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Credit Agricole - Risultati di periodo

D'Amico - CDA: Relazione Semestrale

De' Longhi - CDA: Relazione Semestrale

Elica - CDA: Relazione Semestrale

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2026

First Solar - Risultati di periodo

Gabetti - CDA: Relazione Semestrale

Hyatt Hotels - Risultati di periodo

Industrie De Nora - CDA: Relazione Semestrale

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa

Iveco - CDA: Relazione Semestrale

Kruso Kapital - CDA: Relazione Semestrale

Leonardo - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2026

Lloyds Banking Group - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Maire - CDA: Relazione Semestrale

Mastercard - Risultati di periodo

Mondadori - CDA: Relazione Semestrale

Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1H 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

RCS - CDA: Relazione Semestrale

Reply - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Sanofi - Risultati di periodo

Shell - Risultati di periodo

Societe Generale - Risultati di periodo

Soges Group - CDA: Relazione Semestrale

Stellantis - CDA: Risultati del secondo trimestre 2026

Technogym - CDA: Relazione Semestrale

Tinexta - CDA: Relazione Semestrale

Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale

Unipol - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in unica convocazione per proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000

Yum! Brands - Risultati di periodo

Zignago Vetro - CDA: Relazione Semestrale

08:30 - Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e media conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 con il CEO, Massimo Battaini

09:30 - Air France-Klm - Appuntamento: Presentazione dei risultati finanziari del 1° semstre 2026 con Benjamin Smith, CEO e Steven Zaat, CFO

11:00 - Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo del primo semestre 2026, con l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso

14:30 - Fineco - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2026 con l'AD e DG, Alessandro Foti

16:30 - A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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