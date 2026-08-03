OPS eCom rinuncia alla CNC e convoca assemblea per la messa in liquidazione

(Teleborsa) - Il CdA di OPS eCom è stato informato del fatto che la manifestazione di interesse a intervenire con nuova finanza nel progetto di risanamento della società è stata ritirata.



Preso atto dell'impossibilità di proseguire con le attività previste e di dare seguito al percorso intrapreso secondo le modalità originariamente stabilite nel piano di risanamento predisposto a supporto della composizione negoziata della crisi (la "CNC") e preso

atto anche dell’inesistenza, allo stato attuale, di proposte, da parte di soci o di terzi, finalizzate al risanamento della società, il board ha deliberato di rinunciare alla CNC e di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci affinché deliberi sulle seguenti proposte:



1. ricostituzione del collegio sindacale mediante nomina dei sindaci effettivi e supplenti, nomina del presidente e determinazione dei relativi compensi;

2. scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. nomina del liquidatore, determinazione dei relativi poteri e del compenso.



L’istanza per l’archiviazione della CNC è stata depositata il 1° agosto scorso



Nei prossimi giorni sarà comunicata la data dell’assemblea e saranno pubblicati i documenti necessari per la sua convocazione.

Condividi

```