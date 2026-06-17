lastminute.com prevede taglio del 25% al personale con rivoluzione basata su AI

(Teleborsa) - lastminute.com ha annunciato oggi la transizione del Gruppo verso un modello di business basato sull'intelligenza artificiale applicata al settore dei viaggi.



La società stima che tale rivoluzione, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026 e che è finalizzata ad accelerare l'efficienza nonché a definire meglio la propria strategia, causerà tuttavia una riduzione dell'organico del Gruppo di circa il 25% in diversi Paesi, con un conseguente risparmio annuo atteso in circa 16 milioni di euro nel 2027.



In definitiva, questi cambiamenti - si legge in una nota - determineranno una maggiore leva operativa, permettendo a lastminute.com di crescere in modo redditizio e di assicurarsi un chiaro vantaggio competitivo.



Le risorse si concentreranno sull'integrazione dell'IA nelle applicazioni per i clienti, sull'ottimizzazione dell'infrastruttura dati, e sull'acquisizione delle competenze specializzate. Oltre a questi investimenti mirati, si prevede che i cambiamenti del modello operativo rafforzeranno anche la solidità finanziaria di lastminute.com e la sua capacità di investire nella crescita futura dell'azienda.

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