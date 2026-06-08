Ascopiave: Stefano Faè nominato AD, Giovanni Zoppas presidente esecutivo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha nominato Stefano Faè quale Amministratore Delegato e CEO, conferendogli i relativi poteri. Il CdA ha anche conferito poteri al Presidente Giovanni Zoppas. Per effetto dell’attribuzione di tali poteri, Zoppas è qualificato quale Presidente esecutivo non indipendente.



Il board ha infine provveduto a costituire i comitati endoconsiliari, individuandone i relativi componenti: Comitato Controllo e Rischi: Luisa Vecchiato (Presidente), amministratore indipendente; Federica Monti, amministratore indipendente; Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente; Comitato per le Remunerazioni: Monti Federica (Presidente), amministratore indipendente; Luisa Vecchiato, amministratore indipendente; Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente; Comitato per la Sostenibilità: Matteo Conoscitore (Presidente), amministratore indipendente; Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente; Alessandra Gazzola, amministratore indipendente.

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