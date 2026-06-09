Landi Renzo, Federico Landi nominato dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità

(Teleborsa) - Il CdA di Landi Renzo , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha nominato il dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità nella persona di Federico Landi, già Chief Commercial Officer della Business Unit Aftermarket di Landi Renzo. Il CdA ha inoltre verificato la sussistenza in capo a Federico Landi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la carica di dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità.

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