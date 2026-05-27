Intelligenza artificiale e sostenibilità: presentato Bilancio del Policlinico Campus Bio-Medico

Intelligenza artificiale e sostenibilità: il valore dell’innovazione per la salute: il titolo del convegno che si è svolto a Roma e organizzato dallaper presentare il“Abbiamo messo in evidenza quelli che sono stati i nostri progetti e le azioni concrete a salvaguardia della sostenibilità ambientale. - ha sottolineato il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico,- Tanti sono i progetti messi in campo, poi la sostenibilità sociale, che a noi sta a particolarmente a cuore, e la sostenibilità di governance, altrettanto importante. Questi tre indicatori sono quelli caratteristici del bilancio appena presentato, ma in noi trovano un quarto punto di riferimento che è la sostenibilità valoriale. Questo è un elemento molto significativo ed è quella che in qualche modo caratterizza l'atteggiamento del nostro personale, dei nostri medici e infermieri nei confronti dei malati e dei loro familiari. Ecco, il connubio tra i due è una formula vincente”, ha concluso.Il bilancio descrive un ospedale sempre piùe attendo al sociale con oltre un milione di prestazioni ambulatoriali erogate e circa 29mila ricoveri complessivi. Ildell’energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili e una riduzione dei consumi che supera i 10 Terajoule, pari al fabbisogno medio annuo di circa 200 famiglie. Un risultato, quest’ultimo, reso possibile in particolare dal revamping del sistema di trigenerazione. E ancora,, di cui oltre il 60% donne, che costituiscono anche il 50% dei dirigenti totali.Secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico,, “anche quest'anno gli indicatori sono in miglioramento e il bilancio è stato redatto in accordo con tutti gli standard internazionali generali. In termini di consumi energetici abbiamo avuto una riduzione di ben dieci terajoule corrispondente al consumo di circa 200 famiglie italiane. Il 100% dell'energia elettrica è acquistata da fonti rinnovabili e questo ha permesso una riduzione del 45% delle emissioni in atmosfera. In termini sociali è cresciuta molto la nostra attività della tariffa Amica, il privato sostenibile, proprio per permettere l'accesso alle cure di tanti cittadini italiani. Abbiamo erogato 179.000 prestazioni a 48.000 pazienti in termini di gender equality plan”.Al centro dell’evento un’importante riflessione sull’impatto che la rivoluzione tecnologica in atto sta producendo sul mondo della sanità e non solo. In questo senso, nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati anche i progetti di avanzamento tecnologico e sviluppo del Policlinico che comprende anche l’apertura di due nuovi poliambulatori nella Capitale: il, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2027, e il, che aprirà a inizio 2028.