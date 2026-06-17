Soource, round di investimento Seed da 3 milioni di euro guidato da Vertis

(Teleborsa) - Soource, startup che utilizza l'AI per aiutare le aziende a incrementare efficacia ed efficienza dei processi di procurement, ha chiuso un round di investimento Seed da 3 milioni di euro. L'operazione è stata guidata da Vertis, attraverso il fondo "Vertis Venture 5 Scaleup", e ha visto la partecipazione dell'operatore di venture capital elvetico Tenity, di 360 Capital - che attraverso il fondo 360 Digitaly aveva guidato il precedente round chiuso a gennaio 2025 - e del Club degli Investitori. Con questo round la raccolta complessiva di Soource ha superato i 5 milioni di euro dal 2025.



Soource - fondata nel 2024 a Bolzano dall'olimpionico e oro europeo di tuffi Maicol Verzotto, insieme a Nazareno Mario Ciccarello, Silvia Chiarot, Serena Galli e Luca Taddeo - utilizzerà le risorse raccolte per consolidare la propria posizione nel mercato dell'intelligence nel procurement in Italia e supportare l'espansione nei principali mercati europei.



A poco più di un anno dall'ingresso sul mercato, Soource sostiene di essere una delle soluzioni AI enterprise a più rapida crescita nel panorama italiano. La piattaforma è già utilizzata da primari gruppi operanti nei settori utilities, farmaceutico, energetico, assicurativo, alimentare, industriale e delle costruzioni, si legge in una nota. La startup, che conta su un team di 17 persone che operano nella sede presso il NOI Techpark di Bolzano, prevede di raddoppiare il proprio organico entro la fine del 2027.



"Questo round rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Soource - commenta Maicol Verzotto, CEO e co-founder di Soource - A un anno dal go-to-market stiamo lavorando con le più importanti enterprise di ogni categoria e industria. Le nuove risorse ci permetteranno di accelerare lo sviluppo della nostra piattaforma basata sui dati, rafforzare il team e consolidare la nostra leadership in Italia, con l'obiettivo di portare Soource anche sui principali mercati europei".



"In poco più di un anno il team ha dimostrato una notevole capacità di esecuzione, conquistando clienti di primaria importanza e sviluppando una piattaforma con un forte potenziale di scalabilità internazionale", ha dichiarato Alessandro Pontari, Partner del fondo "Vertis Venture 5 Scaleup" gestito da Vertis SGR. "Il team ha dato prova di una straordinaria execution commerciale, intercettando una solida richiesta del mercato e delineando una strategia precisa per evolvere la ricerca dei fornitori in un sistema evoluto di vendor intelligence per i grandi gruppi industriali", ha detto Guillermo Forteza, Investment Lead Europe (INC II) di Tenity. "Dal nostro primo investimento, l'azienda ha saputo conquistare la fiducia di grandi gruppi corporate e sta diventando un riferimento per la supplier intelligence nel mercato Italiano", ha aggiunto Lucrezia Lucotti, Partner di 360 Capital.

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