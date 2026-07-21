Talentware, seed round da 3,3 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital e 360 Capital

(Teleborsa) - Talentware, startup dedicata alle soluzioni di skill intelligence, ha chiuso un round di investimento Seed pari a 3,3 milioni di euro, portando la raccolta totale a circa 5 milioni di euro, dopo un precedente round Pre-seed di oltre 1 milione di euro chiuso a gennaio 2024.



Il nuovo round è stato guidato da CDP Venture Capital SGR, a cui si è affiancato 360 Capital (che ha raddoppiato l'investimento dopo aver guidato il round precedente), insieme a 035 Investimenti, New Gate (Filippini Holding), la Holding del professor Cenciarini dell'Università Bocconi e a un gruppo strategico di business angel composto da imprenditori e C-level con esperienza nel settore, tra gli altri: Luca Bitonto, Maria Elena Cappello, Luciano Carbone, Francesco Cameroni, Marco Gafforini, Paola Generali, Enrico Giacomelli, Matteo Melchiorri, Giuseppe Soda, Pierluigi Serlenga, Roberto Prioreschi, Simone Vesco e Gabriele Zappa.



La startup è stata fondata a luglio 2023 da Giacomo Marchiori, Ismet Balihodzic e Andrea Raimondo, tre ex consulenti di Bain & Company che hanno sviluppato l'idea vincendo un Global Hackathon interno a Bain, per poi incubarla e accelerarla nel Bain Founder Studio basato a Los Angeles. Oggi Talentware, grazie alla propria tecnologia agentica, agisce come un "copilota" per i dipendenti e supporta il business e l'HR nell'ottimizzazione della mobilità interna, nello strategic workforce planning, nei piani di successione e nell'upskilling mirato, rispondendo in modo dinamico e flessibile alle nuove esigenze del mercato del lavoro dettate dai cambiamenti tecnologici. Dal lancio commerciale a giugno 2024, Talentware conta già più di 45 clienti attivi.



I fondi appena raccolti serviranno a supportare tre direttrici principali di sviluppo: la crescita del team, lo sviluppo prodotto e l'espansione geografica. L'organico, che oggi conta 30 persone di cui il 65% focalizzato su sviluppo prodotto e AI, verrà potenziato con un focus sull'inserimento di figure commerciali, di prodotto e di customer success. Il secondo obiettivo riguarda il consolidamento tecnologico e lo sviluppo prodotto, con nuove estensioni della piattaforma che pongono competenze al centro: tra queste, l'AI Assessment situazionale, uno strumento progettato per portare reale oggettività nella valutazione delle persone in azienda, e con essa una gestione più meritocratica del talento, anche alla luce dei crescenti requisiti normativi in materia di Pay transparency. Il terzo obiettivo è infine l'espansione geografica in Europa, proseguendo con la visione "European first".

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