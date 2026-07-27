Beelzebub, round seed da 3 milioni di euro guidato da United Ventures

(Teleborsa) - Beelzebub, piattaforma di cybersecurity AI-native che protegge gli asset digitali dagli attacchi informatici condotti da Agenti AI, annuncia un round seed da 3 milioni di euro guidato dal fondo di venture capital United Ventures. Il capitale finanzierà l'ampliamento del team di ricerca, l'apertura entro fine anno di nuove sedi commerciali a Roma e San Francisco e l'acquisizione di clienti a livello globale, con particolare attenzione alle organizzazioni considerate critiche per l’ecosistema dei paesi.



Beelzebub nasce a Milano nel 2021 come progetto di ricerca open source su impulso di Mario Candela, ingegnere informatico e security researcher, e viene costituita in società nel luglio 2025. Il laboratorio e sede milanese rimane il fulcro dell'attività di ricerca di nuovi malware e sviluppo di nuove funzionalità.



"Il prodotto di Beelzebub si adatta ai nuovi tipi di malware ed è costantemente aggiornato per fronteggiare gli attacchi più sofisticati oggi in circolazione - ha commentato Mario Candela, CEO e Founder di Beelzebub - Questo round seed darà una spinta decisiva al nostro impegno per portare una cybersecurity moderna alle aziende che non possono permettersi compromessi".



La piattaforma di Beelzebub, articolata in tre componenti, è disponibile in modalità SaaS oppure on-premise per gli ambienti più delicati, inclusa l'inferenza LLM su hardware Nvidia di ultima generazione fornito da Beelzebub. Oltre 60 ricercatori indipendenti da tutto il mondo alimentano la piattaforma con threat intelligence in tempo reale man mano che emergono le più recenti tecniche di attacco.



"Nella profondità tecnica di Mario e nella capacità di esecuzione del founding team abbiamo riconosciuto un approccio autenticamente distintivo a questo problema, e sostenerli in questa fase riflette la nostra convinzione che il prossimo capitolo della cybersecurity sarà scritto da imprese come questa", ha detto Massimiliano Magrini, Co-founder e Managing Partner di United Ventures.



Dopo un pre-seed da 300 mila euro sottoscritto da investitori strategici e advisor, questo round seed porta la raccolta complessiva di Beelzebub a 3,3 milioni di euro. Oltre al rafforzamento del team e all'espansione, Beelzebub ha già avviato lo sviluppo di nuove tecnologie per la protezione diretta degli agenti AI.

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