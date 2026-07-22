Nextalia guida il round Series A da 10 milioni di euro in Datapizza

(Teleborsa) - Nextalia Investment Management, tramite il fondo Nextalia Ventures, ha guidato il round di finanziamento Series A da 10 milioni di euro in Datapizza, realtà tecnologica italiana specializzata nell'implementazione di processi e sistemi di intelligenza artificiale (AI) nelle imprese, in quella rappresenta la prima significativa apertura del capitale della società.



Datapizza nasce da una delle più importanti community tech italiane, che conta oltre 500 mila persone, e oggi riunisce oltre 90 professionisti specializzati nell'intelligenza artificiale. La società accompagna aziende di medie e grandi dimensioni dalla definizione della strategia alla formazione dei dipendenti, dall'implementazione di azioni di change management alla messa in produzione di soluzioni AI, con l'obiettivo di colmare il divario tra il potenziale della tecnologia e il suo impatto concreto sui processi aziendali. Il round sosterrà la continua crescita di Datapizza, consentendole di rafforzare la capacità di rispondere alla domanda delle grandi imprese e di rendere le soluzioni di intelligenza artificiale accessibili anche alle aziende italiane di piccole e medie dimensioni.



"Datapizza dimostra che la vera partita dell'AI in Italia non si gioca sui modelli, ma sulla capacità di integrarli nei processi delle imprese in modo neutrale e sicuro, generando valore concreto - ha detto Francesco Canzonieri, AD di Nextalia - È un approccio che riteniamo strategico per la competitività e la sovranità tecnologica del sistema produttivo italiano, e per questo abbiamo scelto di sostenerne la crescita con Nextalia".



"Dopo aver quasi decuplicato il fatturato negli ultimi tre anni, il nostro obiettivo è colmare il divario tra il potenziale dell'intelligenza artificiale e il suo impatto concreto sulle imprese - hanno commentato Pierpaolo D'Odorico e Alessandro Risaro, co-fondatori di Datapizza - Questo round ci consentirà di rafforzare il team, accelerare lo sviluppo dei nostri prodotti e supportare un numero crescente di aziende italiane. In Nextalia Ventures abbiamo trovato il partner ideale per questa nuova fase di crescita, grazie alla condivisione della nostra visione, al network e all'esperienza del team".





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