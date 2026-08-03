Aflabox, round Seed da 1,35 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital

(Teleborsa) - Aflabox, startup agritech italiana nata per rendere il controllo della sicurezza alimentare più rapido, accessibile e capillare, ha chiuso un round Seed da 1,35 milioni di euro. L'operazione, realizzata in equity nell'ambito di FoodSeed, il programma della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital dedicato alle startup del settore agrifood e gestito da Eatable Adventures, ha visto la partecipazione di Farming Future, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dell'Agrifood Tech promosso da CDP Venture Capital SGR in collaborazione con ToSeed & Partners.



La startup sviluppa una piattaforma portatile basata su imaging UV, intelligenza artificiale e dati geolocalizzati per rilevare micotossine, valutare la qualità commerciale dei cereali e mappare i rischi lungo le filiere agricole.



I capitali raccolti permetteranno alla startup di completare la validazione e la certificazione del dispositivo, rafforzare la propria presenza commerciale in Kenya, Nigeria e Italia e avviare la costruzione di una micro-factory dedicata alla produzione di Aflabox. Una parte dell'investimento sarà inoltre destinata al potenziamento della piattaforma di intelligenza artificiale, al miglioramento dell'accuratezza di rilevazione, all'espansione della rete distributiva tra Africa ed Europa e al rafforzamento del team.



Aflabox è stata fondata da Luca Alinovi e Fabrizio Cardillo, due profili complementari che uniscono esperienza scientifica, sviluppo internazionale, visione imprenditoriale e conoscenza diretta dei mercati africani. Alinovi, PhD e co-founder, CEO di Aflabox, opera da oltre 25 anni nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo internazionale, maturata anche come Rappresentante FAO e come esperto di aflatossine. Cardillo, co-founder, Chairman e Chief Marketing Officer di Aflabox, porta nella società oltre trent'anni di esperienza nel business internazionale, nello sviluppo commerciale e nella costruzione di progetti industriali e istituzionali nei mercati africani.



"Abbiamo creato Aflabox partendo da un problema concreto osservato sul campo: quando i controlli sono lontani, costosi e lenti, troppe decisioni lungo la filiera vengono prese senza dati affidabili - dichiarano i due founder - Vogliamo costruire un ponte tra tecnologia italiana, filiere africane e mercati internazionali, trasformando la qualità agricola in un dato rapido, accessibile, geolocalizzato e utilizzabile da imprese, governi e istituzioni, direttamente nei luoghi in cui serve davvero".

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