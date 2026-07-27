La spagnola Multiverse Computing è stata valutata 1,5 miliardi di euro nel round Serie C

(Teleborsa) - Multiverse Computing, società spagnola di software per il calcolo quantistico e intelligenza artificiale, ha annunciato un round di finanziamento di Serie C da 570 milioni di dollari (500 milioni di euro) con una valutazione pre-money di 1,7 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro), un incremento di cinque volte rispetto al round di Serie B.



Il round è co-guidato da Forgepoint Capital International, BNPP SIVF e Bullhound Capital, con ulteriori impegni da parte di investitori tra cui Santander Alternative Investments, Tikehau Capital, HP, Orange Ventures, Scania Invest, NAventures (il braccio di venture capital della National Bank of Canada), Qatar Development Bank, Zouk Capital, SETT, EIC Fund, il Fondo Hazten Scale-Up del Governo Basco (Gestión de Capital Riesgo de Euskadi - Grupo Spri) e Kutxa Fundazioa. Il round di finanziamento, gestito da JP Morgan e Santander, dovrebbe portare il totale a 800 milioni di dollari, inclusi i round precedenti, e potrebbe rimanere aperto a ulteriori investitori strategici selezionati.



"Per anni, il settore dell'AI ha accettato un falso limite: che i modelli potenti richiedano infrastrutture costose - ha dichiarato Enrique Lizaso, co-fondatore e CEO di Multiverse Computing - Questo limite è ormai superato. Abbiamo dimostrato che l'AI può funzionare a pieno regime su uno smartphone, all'interno di un data center proprietario, in uno stabilimento produttivo senza connessione al cloud. Questo round rappresenta il momento in cui estendiamo questa dimostrazione a tutti i settori che ne hanno bisogno".



Dalla chiusura del round di Serie B nel giugno 2025, Multiverse Computing ha aumentato il fatturato annualizzato di oltre 10 volte, con una crescita delle vendite di 96 volte su base annua nel primo trimestre del 2026. I suoi modelli sono già in fase di implementazione su milioni di dispositivi e sistemi, tra cui droni, telecamere, satelliti, veicoli e infrastrutture di telecomunicazione, e sono destinati a essere integrati nei PC dotati di intelligenza artificiale.

Condividi

```