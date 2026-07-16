Milano 16:33
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Nasdaq 16:33
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Dow Jones 16:33
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Londra 16:33
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Francoforte 16:33
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Vendite dettaglio USA (MoM) in giugno

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Vendite dettaglio USA (MoM) in giugno
USA, Vendite dettaglio in giugno su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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