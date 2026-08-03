Germania, le vendite al dettaglio calano più delle attese a giugno

(Teleborsa) - Segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato a giugno 2026 un decremento dell'1,1% su mese, contro il -0,4% atteso dagli analisti e dopo il +1,2% registrato il mese precedente (dato rivisto da +1,1%).



Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), la variazione annua si attesta a -0,2%, peggiore del +2,1% registato a maggio (dato rivisto da +1,8%).



Per il primo semestre del 2026 nel suo complesso, i dati preliminari indicano che le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,7% in termini reali e del 2,2% in termini nominali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

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