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SpaceX, rialzo teorico del 29% nel giorno del debutto

Finanza, Scienza e tecnologia
SpaceX, rialzo teorico del 29% nel giorno del debutto
(Teleborsa) - Il titolo SpaceX sta faticando ad aprire contrattazioni nel giorno del suo debutto sul Nasdaq.

Infatti, dal book, emergono prezzi bid e ask pari a 175 dollari, valori che esprimono una miglior proposta di scambio corrispondente a un +29% rispetto al prezzo IPO di 135 dollari ad azione.

Ricordiamo che a questa valorizzazione, la società ha raccolto circa 75 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al precedente record di 29 miliardi messo a segno dal colosso petrolifero statale saudita Saudi Aramco nel 2019.


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