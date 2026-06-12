SpaceX, rialzo teorico del 29% nel giorno del debutto

(Teleborsa) - Il titolo SpaceX
sta faticando ad aprire contrattazioni nel giorno del suo debutto sul Nasdaq.
Infatti, dal book, emergono prezzi bid
e ask
pari a 175 dollari, valori che esprimono una miglior proposta di scambio corrispondente a un +29% rispetto al prezzo IPO di 135 dollari ad azione.
Ricordiamo che a questa valorizzazione, la società ha raccolto circa 75 miliardi di dollari
, più del doppio rispetto al precedente record di 29 miliardi messo a segno dal colosso petrolifero statale saudita Saudi Aramco nel 2019.